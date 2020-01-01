أخبار الاتحاد اليوم | غائب وحيد عن مواجهة الوحدة، وتسديد مستحقات رومارينيو

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 5 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 5 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

المولد الغائب الوحيد عن مباراة الاتحاد أمام الوحدة

يستعد الاتحاد لمواجهة الوحدة في سابع جولات الدوري السعودي غدًا الأحد، وقد اكتملت قائمة الفريق تمامًا باستثناء فهد المولد.

اللاعبون جميعًا شاركوا في مران العميد الجماعي يوم أمس وعلى رأسهم نجم الوسط كريم الأحمدي الذي غاب عن المباريات الأخيرة للإصابة بفيروس كورونا.

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فهد المولد من جانبه واصل العمل ضمن برنامجه التأهيلي عقب تعافيه من الإصابة العضلية التي داهمته خلال مواجهة الأهلي في ديربي جدة.

الاتحاد يُسدد مستحقات رومارينيو

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن إدارة الاتحاد سدد كامل المستحقات المالية المتأخرة للمهاجم البرازيلي رومارينيو والبالغة 3 ملايين دولار أمريكي.

وقد أبدى اللاعب سعادته البالغة بتلك الخطوة وأكد التزامه بعقده الممتد مع النادي حتى نهاية الموسم القادم.

واستقبل رومارينيو في جدة يوم أمس عائلته التي وصلت من دبي بعد أن أنهى النادي إجراءات دخولهم للسعودية وأمن لهم السكن بجانب تأمين المدارس لأولاده.

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