إنجاز جديد للاتحاد في ملف "المشاكل والقضايا المالية"

الاتحاد يُغلق قضية جديدة

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن إنجاز جديد لإدارة الاتحاد في ملف المشاكل والقضايا المالية ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

الصحيفة أوضحت أن الإدارة الاتحادية بقيادة أنمار الحائلي نجحت رسميًا في إنهاء الخلاف مع المدرب السابق هينك تين كات وغلق القضية التي رفعها ضد النادي في الفيفا.

العميد كان قد تعاقد مع تين كات خلفًا للتشيلي لويس سييرا بعد فترة مؤقتة للمدرب السعودي محمد العبدلي لكنه أقاله في فبراير الماضي لسوء النتائج ووجود خلافات كبيرة مع اللاعبين، وقد عين بدلًا منه البرازيلي فابيو كاريلي.

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وتوصل النادي لاتفاق مع المدرب الهولندي عند فسخ العقد لكنه لم يلتزم به ليتجه كات للفيفا، لكن الاتحاد نجح أخيرًا في غلق القضية بعدما سدد المستحقات المالية المتأخرة عقب تنازل المدرب عن جزء من المبلغ تجاوز الـ250 ألف يورو.

يُشار إلى أن الاتحاد نجح مؤخرًا في غلق عدد من القضايا العالقة ضده في الفيفا أبرزها مع جلطة سراي والمدرب لويس سييرا واللاعبين جاري رودريجيز وكارلوس فيلانويفا.