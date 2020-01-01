مفاجأة في مستقبل جاري رودريجيز مع الاتحاد

مهاجم الرأس الأخضر عاد للعميد بداية الموسم الجاري

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مفاجأة كبيرة تخص مستقبل جاري رودريجيز مهاجم الاتحاد، إذ أشارت إلى دراسة الإدارة بقيادة أنمار الحائلي تجديد عقده لعامين قادمين.

المهاجم صاحب الـ29 عامًا كان قد ارتدى قميص الاتحاد في يناير 2019 قادمًا من جلطة سراي مقابل 9 ملايين يورو، لكنه لم يُقدم الأداء المطلوب ولذا عاد للدوري التركي بعد 6 أشهر فقط معارًا لفنربخشه لموسمين.

اقرأ أيضًا | أخبار الاتحاد اليوم | عودة الأحمدي أمام الوحدة، ولا تراجع عن "الطلب العربي"

المزيد من الفرق

الاتحاد قطع إعارة رودريجيز بداية الموسم الجاري واستعاده من فنربخشه نظرًا للأزمة المالية التي يُعاني منها وعدم قدرته ضم أجانب جدد، وقد أعاد معه كذلك المهاجم الصربي ألكساندر بريجوفيتش.

وفيما لم يُقدم بريجوفيتش المستوى المطلوب وبات قريبًا من الرحيل، أقنع مهاجم الرأس الأخضر المدرب البرازيلي فابيو كاريلي كثيرًا بمستواه الجيد جدًا خلال المباريات.

الاقتصادية أوضحت أن كاريلي طلب من إدارة النادي الحفاظ على اللاعب ورفض أي عرض يُقدم له، خاصة في ظل الحديث عن رغبة جلطة سراي في ضمه بالشراء أو الإعارة.

الأمر لم يتوقف هنا، بل طالب المدرب البرازيلي بتجديد عقد رودريجيز لموسمين إضافيين، وستعمل الإدارة على ذلك مع تحسين المزايا المالية في العقد.

هذه الأخبار تُمثل مفاجأة كبيرة، إذ كان رودريجيز منبوذًا دومًا من النادي وقد حاولت الإدارة تسويقه والتخلص منه مرارًا دون أن تنجح في ذلك.