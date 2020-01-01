أخبار الاتحاد اليوم | بوني والبدري جاهزان للفيصلي، واهتمام يوناني بمهاجم العميد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 16 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 16 أغسطس 2020 ...

الاتحاد يُجهز بوني والبدري للعب أمام الفيصلي

بات الثنائي أنيس البدري وويلفريد بوني قريبين من العودة للاتحاد وخوض لقاء الفيصلي المهم والصعب في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

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المهاجم الإيفواري وحسب الرياضية السعودية أنهى برنامجه البدني المكثف مما مكنه من الانخراط في التدريبات الجماعية يوم أمس، ويُتوقع بقوة دخوله قائمة فريق لمواجهة الفيصلي يوم الأربعاء القادم.

الجناح التونسي تعرض لإصابة عضلية أبعدته عن مباراتي الأهلي والاتفاق، لكنه أصبح جاهزًا للمباراة القادمة.

أولمبياكوس يُبدي اهتمامه بضم محترف الاتحاد

أفادت مصادر صحفية تركية أن أولمبياكوس اليوناني أبدى اهتمامه بضم جاري رودريجز لاعب الاتحاد المعار منذ عام 2019 ولمدة موسمين إلى فنربخشه التركي.

ويهدف الفريق اليوناني للتعاقد مع مهاجم الرأس الأخضر لتعويض رحيل لاعبه دانيال بودينس إلى وولفرهامبتون الإنجليزي.

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