جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي بعد الكورونا والقنوات الناقلة

نستعرض معًا في التقرير التالي جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي الذي ستعود منافساته في الرابع من أغسطس بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا المستجد

ستعود عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للدوران مُجددًا في الرابع من شهر أغسطس القادم، وذلك بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما أعلنت عنه لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق.

وستُستأنف المسابقة التي يتبقى منها ثماني جولات وتستمر حتى التاسع من شهر سبتمبر، وذلك دون حضور جماهيري في المباريات، فضلًا عن اتباع الإجراءات الصحية الدولية المتبعة، منعًا لعدم انتقال عدوى كورونا بين اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية.

ويتواجد فريق اتحاد جدة في مركز متأخر في سلم ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن الحزم وأربع نقاط عن الفيحاء.

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وتأمل جماهير الاتحاد في عودة قوية للفريق مع استئناف مباريات الدوري، على أمل احتلال مركز أفضل في نهاية منافسات الموسم الجاري، يليق بحجم وقيمة النادي.

وفي التقرير التالي نستعرض معًا موعد مباريات النصر المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والقنوات الناقلة..

ما هي القنوات الناقلة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؟

تُنقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات عبر التلفاز، فبمقدورك متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول للمباريات والذي يبدأ من قبلها بنصف ساعة.

جدول مباريات الاتحاد

سيعود الاتحاد للدوري السعودي بمواجهة فريق أبها في الرابع من شهر أغسطس، وذلك على ملعب محمد بن فهد، بينما سيختتم مبارياته في التاسع من شهر سبتمبر بمواجهة العدالة.

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