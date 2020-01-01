أخبار الاتحاد اليوم | صفقتان جديدتان، وتحذير كاريلي لسبعة لاعبين

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 18 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020 ...

وكيل لاعبين: الاتحاد حسم صفقتين جديدتين

قال فهد باقديم وكيل اللاعبين السعودي أن الاتحاد حسم صفقتين جديدتين لدعم صفوفه للموسم القادم، وأوضح عبر حسابه على تويتر أن أحدهم من المنطقة الشرقية والثاني من القصيم.

كاريلي يُحذر السباعي المهدد من البطاقة الصفراء

طلب فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد من لاعبيه السبعة المهددين بالإيقاف حال حصولهم على بطاقة صفراء أمام الفيصلي توخي الحذر حتى لا يفقد أيًا منهم في المباراة القادمة من الدوري السعودي أمام الفيحاء.

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وتتضمن القائمة كلًا من: حمدان الشمراني ومنصور الحربي وخالد السميري وعبد الإله المالكي وسعود عبد الحميد وكريم الأحمدي والمهاجم رومارينيو.

كاريلي يدرس الفيصلي ويُغير في دفاع الاتحاد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد عكف خلال اليومين الماضيين على مشاهدة وتحليل عدد من مقاطع الفيديو لمنافسه القادم في الدوري السعودي "الفيصلي"، كما تابع مباراة الفريق الأخيرة في الدوري ضد الأهلي والتي فاز بها بهدفين دون رد.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب البرازيلي درس الفيصلي جيدًا وعرف نقاط قوته وضعفه مما سيتيح له البناء عليها في مباراة الغد في المجمعة، وأضافت أن دفاع الاتحاد في المباراة سيشهد عدة تغييرات خاصة مع غياب زياد الصحفي للإيقاف.

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