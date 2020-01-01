تطورات مثيرة في القضية .. لجنة الانضباط تطلب إفادة مبولحي

الأحداث تتصاعد في قضية رومارينيو ومبولحي

تصاعدت أزمة مباراة اتحاد جدة أمام الاتفاق التي لعبت ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وانتهت بانتصار العميد بهدف دون رد.

اللقاء شهد مناوشات شديدة بين اللاعبين عقب نهايته ، جمعت خاصة حارس مرمى الاتفاق رايس مبولحي مع الرئيس التنفيذي للاتحاد حامد بلوي ونجم الفريق رومارينيو.

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وقد كشف اللاعب الجزائري مؤخرًا أن المهاجم البرازيلي شتم والدته خلال اللقاء، ولذا اندفع خلفه ليسأله عن سبب ذلك بعد المباراة ولكنه فوجئ بالمزيد من الاستفزازات من جانبه، وهو ما أغضبه وجعله ينفعل بتلك الطريقة التي ظهرت على شاشات التلفاز.

نادي الاتفاق لم يقف صامتًا إزاء ما حدث وتقدم بشكوى ضد لاعبي الاتحاد لتجاوزهم وإساءتهم بألفاظ غير أخلاقية للحارس مبولحي.

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أرسلت خطابًا للاتفاق تطلب منه إفادة رسمية من اللاعب الجزائري حول ما بدر منه عقب نهاية المباراة وتهجمه على مهاجم الاتحاد البرازيلي.

وكشفت الصحيفة نقلًا عن مصدر مطلع أن اللجنة اعتمدت على تقريري حكم ومراقب المباراة، إذ أكدا تهجم مبولحي على رومارينيو، ولذا أرسلت تطلب إفادة رسمية من اللاعب.

وأضافت الاقتصادية أن إدارة الاتفاق أحالت الخطاب للإدارة القانونية لإعداد إفادة من اللاعب بعد الاجتماع معه، ومن ثم إرسالها للجنة الانضباط التي وحسب الصحيفة من المحتمل أن تُدرج تصرف مبولحي تحت بند السلوك المشين.

وحال حدث هذا سيُعاقب مبولي صاحب الـ34 عامًا بالإيقاف لمدة مباراتين مما يعني غيابه عن مواجهتي الفتح والرائد في الدوري السعودي، بجانب غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي.