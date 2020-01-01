رسميًا | أبها يُحطم آمال المهتمين بضم سعد بقير

اللاعب التونسي كان مطلوبًا في الأهلي والشباب والاتحاد

حطم أبها آمال جميع المهتمين بضم نجمه التونسي سعد بقير، وأبرزهم الأهلي والاتحاد والشباب، وذلك بالإعلان رسميًا عن تمديد عقد اللاعب حتى 2022.

الفريق السعودي كان قد نجح في التعاقد مع بقير في صفقة انتقال حر الصيف الماضي عقب نهاية عقده مع الترجي التونسي، وقد لعب مدربه عبد الرزاق الشابي دورًا مهمًا في إقناع اللاعب بالعرض.

صاحب الـ25 عامًا انسجم سريعًا مع ناديه وأجواء دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد بات أحد أبرز نجوم البطولة مما لفت إليه أنظار العديد من الأندية، خاصة أن عقده السابق كان ينتهي صيف 2021.

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هذا الأمر دفع إدارة أبها للحفاظ عليه بتمديد عقده موسمًا واحدًا، وقد أبدى اللاعب سعادته البالغة بتلك الخطوة ووجه شكره للإدارة على تمديد عقده واعدًا بتقديم الأفضل خلال المواسم القادمة.