أخبار الاتحاد اليوم | غياب الرباعي عن المران، وانخراط السواط في التدريبات
تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.
جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 ...
السواط ينخرط في تدريبات الاتحاد
أفادت صحيفة المدينة السعودية أن عبد المجيد السواط لاعب وسط الاتحاد الجديد سينخرط في التدريبات بعدما رفض تمامًا الاستمرار مع ناديه السابق التعاون حتى نهاية الموسم الجاري.
ويهدف الاتحاد إلى الحفاظ على الحالة البدنية للاعب الوسط السعودي ومساعدته على الانسجام سريعًا مع زملائه.
الاتحاد يُواصل تدريباته وسط غياب 4 لاعبين
واصل الاتحاد تدريباته الجماعية على فترتين يوم أمس، وركز المدرب فابيو كاريلي خلال الفترة الصباحية على الجوانب البدنية فيما طغى العامل الفني على المران المسائي.
📝📸 نمورنا اليوم https://t.co/FZd5scy4Gv pic.twitter.com/Sbo84S2O7l— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 20, 2020
وغاب عن التدريبات الرباعي رومارينيو ومهند الشنقيطي وبرونو أوفيني وحمدان الشمراني، إذ يُواصل الثنائي الأول العمل وفق برنامجهما العلاجي التأهيلي فيما فضل المدرب البرازيلي منح اللاعبين الأخيرين راحة من التدريبات لحين الاطمئنان على حالتهما.
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