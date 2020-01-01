أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة في مستقبل الأحمدي، ومحاولة تفادي الرقم السلبي أمام العدالة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 7 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 7 سبتمبر 2020 ...

الاتحاد يُجدد عقد كريم الأحمدي

حسمت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي موقف نجم وسط الفريق "كريم الأحمدي" الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري من الدوري السعودي.

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إذ كشف برنامج الديوانية المذاع عبر القنوات السعودية الرياضية عن توصل الاتحاد لاتفاق مع الأحمدي على تجديد العقد لموسم واحد، وهو ما يُعد بالمفاجأة في ظل الحديث طوال الأشهر الماضية عن رحيل اللاعب المغربي وإمكانية عودته للدوري الهولندي.

الاتحاد يُحاول تفادي رقمه السلبي أمام العدالة

يخوض الاتحاد مباراة حياة أو موت أمام العدالة في آخر جولات الدوري السعودي يوم الأربعاء القادم، إذ يحتاج للفوز لضمان البقاء في الدوري وتجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي.

العميد خلال اللقاء سيُحاول تفادي إضافة حلقة جديدة في مسلسل نتائجه السلبية في آخر جولات الدوري السعودي، إذ منذ عام 2012 لم يحقق الاتحاد أي انتصار في المباراة الأخيرة له في الدوري السعودي، بواقع تعادلين وست خسائر.

مواجهة العدالة المباراة الأخيرة لثلاثة لاعبين مع الاتحاد

أجمعت المصادر الصحفية القريبة من صناع القرار في إدارة الاتحاد أن مواجهة العدالة مساء الأربعاء القادم في ختام الموسم الجاري من الدوري السعودي ستكون الأخيرة لثلاثي الفريق عمار الدحيم وعبد الرحمن الغامدي ومحمد الثاني، إذ تقرر رحيلهم عن الفريق بنهاية الموسم.

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