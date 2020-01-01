مفاجأة .. الاتحاد يتقدم بشكوى ضد النصر والحلافي

القضية قد تتطور

كشف الإعلامي وليد الفراج خلال برنامجه "الدوري مع وليد" عن تقديم نادي الاتحاد لشكوى ضد النصر وخاصة عبد الرحمن الحلافي المشرف العام على فريق كرة القدم لديه.

وأوضح الفراج أن سبب الشكوى يعود لمفاوضة الحلافي لعدد من لاعبي الاتحاد للانتقال للنصر خلال الفترة القادمة مما وضع ضغوطًا على الإدارة الاتحادية قبل المواجهة الحاسمة في آخر جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أمام العدالة.

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الاتحاد يستعد حاليًا للعب أمام العدالة في مباراة حاسمة ومصيرية يحتاج الفريق للفوز بها لضمان بقائه في الدوري السعودي وتجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي، إذ يمتلك حاليًا 32 نقطة ويتنافس مع أربعة أندية أخرى للهروب من الهبوط.

وكانت عدة مصادر صحفية قد تحدثت عن رغبة النصر في التعاقد مع الثنائي فهد المولد وفواز القرني بالإعارة للعب معه في دوري أبطال آسيا.

وأوضح الفراج أن إدارة الاتحاد أكدت أن تلك المفاوضات حدثت بالفعل بين الحلافي واللاعبين بشكل مباشر ومستمر منذ ستة أسابيع، وأنها فوجئت بطلب اللاعبين الموافقة على تلك الإعارة وتنفيذها فورًا.

وقد أثار هذا الخبر جدلًا واسعًا في السوشيال ميديا، وتحدث بعض ضيوف برنامج الدوري مع وليد حول إمكانية عقاب نادي النصر لو صحت تلك الأنباء بالحرمان من قيد اللاعبين لفترتي انتقالات.