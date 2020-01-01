متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي 2020-2021؟

في هذا التقرير يرصد لكم موقع جول كل التفاصيل الخاصة بموعد بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسمه 2020-2021، وهل تعود الجماهير للملاعب؟

موسمٌ جديد أقل ما يوصف بالرائع قد أُسدل الستار عليه في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، شهد إثارة على كافة الأصعدة، سواءً الرياضية أو سوق الانتقالات، ولا يُنسى كيف كان استثنائيًا نتيجة لما عاشه العالم من أزمة فيروس كورونا.

كان مقررًا أن ينتهي موسم 2019-2020 في شهر مايو كما تجري العادة، لكن نظرًا لتوقف الحياة بسبب كورونا، توقف النشاط الكروي في السعودية من شهر مارس إلى يوليو، وعاد الدوري في أغسطس لينتهي في التاسع من سبتمبر.

ومن المفترض أن تُكمل الأندية السعودية نشاطاتها القارية بعد نهاية الدوري، حيث ستتوجه أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون إلى قطر لاستئناف بطولة دوري أبطال آسيا في نسختها الاستثنائية بسبب الكورونا أيضًا، والتي من المقرر أن تنتهي في شهر أكتوبر.

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عمومًا، استُكمل الدوري بدون حضور جماهيري ما أفقده لذته المعتادة النابعة من المدرجات، ومن المقرر أن تكون البطولة الآسيوية التي يحمل لقبها الهلال أيضًا بدون جماهير، حالة سيئة تعيشها كرة القدم جراء كورونا، لكن الإجراءات الاحترازية ضرورة، فالصحة تأتي أولًا دائمًا.

إذًا، ما هو الموعد الذي ستنطلق فيه منافسات الدوري السعودي لموسم 2020-2021؟ وهل ستواصل الجماهير غيابها عن الملاعب؟ هذا ما سنستكشفه سويًا في هذا التقرير.

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متى يبدأ الدوري السعودي 2020-2021؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي 2020-2021 سيكون الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2020، الموافق 29 صفر 1442 هجريًا.

أما دور الأمير محمد بن سلمان "الدرجة الأولى" فسينطلق يوم 20 أكتوبر 2020، الموافق 3 ربيع الأول 1442.

لم يتم الإعلان عن جدول مباريات الموسم الجديد حتى الآن، ولكن ينبغي أن يظهر الجدول إلى النور خلال 14 يومًا من تاريخ انتهاء موسم 2019-2020 (9 سبتمبر).

من هو بطل الدوري السعودي 2019-2020؟

استطاع الهلال أن يحقق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019-2020 على حساب حامل لقب النسخة الماضية، النصر.

الموج الأزرق بقيادة رازفان لوتشيسكو تمكنوا من حسم الدوري السعودي قبل جولتين من نهايته، وقد ساعدهم في ذلك الانتصار الساحق في الديربي على العالمي بأربعة أهداف لهدف.

أما على صعيد مراكز الهبوط، فقد تأكد هبوط العدالة إلى دوري الدرجة الأولى، ولا يزال الصراع مشتعلًا حتى الجولة الأخيرة حول من سيرافقهم إلى دوري الأمير محمد بن سلمان.

ما هو موقف الجماهير من مباريات الدوري السعودي 2020-2021؟

لم يتم الإعلان بصورة رسمية عن موقف الجماهير من حضور مباريات الدوري السعودي في الموسم الجديد، لكن الأكيد أن العودة الكاملة حاليًا أمر مستحيل بسبب كورونا، والأمر برمته يتوقف على اكتشاف العالم للقاح لهذا الوباء التاريخي.

المملكة العربية السعودية منذ بداية الأزمة واتخذت إجراءات صارمة لمنع تفشي كورونا، والمؤكد أن السلطات ستواصل العمل بنفس النسق للحفاظ على سلامة الجميع.

قد يشهد الموسم بداية عودة الجماهير على الطريقة الألمانية، بحيث يتم تحديد عدد معين من المدرجات مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي والتأكد من سلامة الجماهير أولًا بإجراء مسحات أمام الملاعب.

عمومًا، لم يتم الإعلان بصورة رسمية عن أي خطوات بعد، لكن المنطق يرجح أن الأمور ستبقى على ما هي عليه لفترة وجيزة ثم سيتم العمل على إعادة الجماهير للمدرجات تدريجيًا وبآمان شديد لجميع الأطراف.