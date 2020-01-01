أخبار الاتحاد اليوم | عودة التدريبات الجماعية، وخطوة محفزة من الإدارة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 27 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم السبت 27 يونيو 2020 ...

انطلاق تدريبات الاتحاد بقيادة كاريلي مساء اليوم

تنطلق تدريبات الاتحاد الإعدادية لاستئناف الدوري السعودي مساء اليوم السبت بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي الذي وصل جدة يوم أمس الجمعة رفقة طاقمه الفني وعدد من اللاعبين الأجانب هم الثلاثي البرازيلي برونو أوفيني وروماريني و وجوناس دي سوزا والمغربي كريم الأحمدي والإيفواري ويلفريد بوني.

برنامج إعداد الاتحاد لعودة الدوري من ثلاث مراحل

نقلت صحيفة الرياضية السعودية عن مصادر خاصة أن الجهاز الفني للاتحاد بقيادة فابيو كاريلي اعتمد برنامج إعداد الفريق للجزء المتبقي من الموسم الجاري، ويتكون هذا البرنامج من ثلاث مراحل.

وأضافت الصحيفة أن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي تتضمن تدريبات جماعية تنطلق خلال الساعات القليلة القادمة، ومن ثم المرحلة الثانية ستكون بدخول اللاعبين في معسكر في الطائف يتخلله مجموعة من المباريات الودية، وأخيرًا ستكون المرحلة الثالثة بالتواجد في أبها استعدادًا لمواجهة أبها في الجولة الـ23 من الدوري السعودي.

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إدارة الاتحاد تُسدد الرواتب كاملة للاعبين

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تسديد إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لرواتب اللاعبين المحليين والأجانب المتأخرة بالكامل، وذلك لتحفيزهم ودعمهم قبل استئناف التدريبات الجماعية استعدادًا لعودة الدوري السعودي.

وقد سلمت الإدارة الاتحادية الرواتب حسب المتفق عليه مع رابطة دوري المحترفين السعودي، إذ منحت اللاعبين راتب فبراير كاملًا و75% من راتب مارس و50% من راتبي إبريل ومايو.

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الاتحاد يُوافق على المشاركة في بطولة ودية في الطائف

أفادت مصادر صحفية أن الاتحاد وافق على المشاركة في بطولة "جرين جول" الودية المزمع إقامتها في مدينة الطائف بين عدة فرق سعودية في إطار الاستعدادات لاستئناف النشاط الكروي وخاصة الدوري السعودي.