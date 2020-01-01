حارس مرمى الاتحاد يُعلن إصابته بفيروس كورونا

صدمة جديدة للاتحاد السعودي

أعلن مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد السعودي إصابته بفيروس كورونا، ليؤكد بذلك الأخبار التي تتحدث منذ صباح اليوم السبت حول الأمر.

ولم يعد اللاعب البرازيلي مع زملائه ومواطنيه إلى السعودية للانخراط في تدريبات فريقه استعدادًا لعودة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

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وقد أكدت المصادر المتابعة أن جروهي تسبب في تأخير موعد إقلاع الطائرة الخاصة التي أقلت المدرب فابيو كاريلي وطاقمه الفني وعدد من اللاعبين المحترفين أبرزهم برونو أوفيني ورومارينيو.

اللاعب ظهر في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام ليُعلن إصابته بالفيروس الذي ظهر لأول مرة في الصين خلال ديسمبر 2019 قبل أن يبدأ غزو العالم وشل مختلف مناحي الحياة به.

وقد قال جروهي "أتحدث إليكم اليوم لأطمئنكم جميعًا، كنت مستعدًا للعودة إلى السعودية والمشاركة في تدريبات الاتحاد، وقد أجريت الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا قبل المغادرة إلى السعودية لأكتشف أن العينة إيجابية وأنني قد أصبت بالفيروس، أنا الآن في الحجر الصحي وسأعود قريبًا للعمل".