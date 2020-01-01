حارس مرمى الاتحاد يُعلن إصابته بفيروس كورونا
أعلن مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد السعودي إصابته بفيروس كورونا، ليؤكد بذلك الأخبار التي تتحدث منذ صباح اليوم السبت حول الأمر.
ولم يعد اللاعب البرازيلي مع زملائه ومواطنيه إلى السعودية للانخراط في تدريبات فريقه استعدادًا لعودة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.
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وقد أكدت المصادر المتابعة أن جروهي تسبب في تأخير موعد إقلاع الطائرة الخاصة التي أقلت المدرب فابيو كاريلي وطاقمه الفني وعدد من اللاعبين المحترفين أبرزهم برونو أوفيني ورومارينيو.
اللاعب ظهر في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام ليُعلن إصابته بالفيروس الذي ظهر لأول مرة في الصين خلال ديسمبر 2019 قبل أن يبدأ غزو العالم وشل مختلف مناحي الحياة به.
وقد قال جروهي "أتحدث إليكم اليوم لأطمئنكم جميعًا، كنت مستعدًا للعودة إلى السعودية والمشاركة في تدريبات الاتحاد، وقد أجريت الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا قبل المغادرة إلى السعودية لأكتشف أن العينة إيجابية وأنني قد أصبت بالفيروس، أنا الآن في الحجر الصحي وسأعود قريبًا للعمل".
يُشار إلى أن المدرب كاريلي وطاقمه وعدد من اللاعبين الأجانب وصلوا السعودية يوم أمس الجمعة، وقد انطلق مران الاتحاد الأول بعد عودة النشاط الرياضي بالفعل منذ دقائق استعدادًا لعودة الدوري السعودي في الرابع من أغسطس القادم.
Fala galera, espero que esteja tudo bem com vocês! Decidi fazer o vídeo em função das mensagens que estou recebendo. Só para dizer que está tudo bem. Fiz os exames solicitados pelo Al Ittihad para retomar as atividades na Arábia Saudita e o resultado foi de positivo para COVID-p19. Minha família também fez os testes e ninguém mais contraiu o vírus. Estou em quarentena e logo logo estarei de volta ao trabalho! Mais uma vez, obrigado a todos pelo carinho! Fiquem com Deus!