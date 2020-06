حارس مرمى الاتحاد يُعلن إصابته بفيروس كورونا

Fala galera, espero que esteja tudo bem com vocês! Decidi fazer o vídeo em função das mensagens que estou recebendo. Só para dizer que está tudo bem. Fiz os exames solicitados pelo Al Ittihad para retomar as atividades na Arábia Saudita e o resultado foi de positivo para COVID-p19. Minha família também fez os testes e ninguém mais contraiu o vírus. Estou em quarentena e logo logo estarei de volta ao trabalho! Mais uma vez, obrigado a todos pelo carinho! Fiquem com Deus!

