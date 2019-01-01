الاتحاد يسعى لتجديد عقد رومارينيو خوفًا من الهلال

رومارينيو كان قد انضم لصفوف الفريق في صيف 2018

أكدت تقارير صحفية سعودية رغبة إدارة نادي اتحاد جدة السعودي في تجديد عقد اللاعب البرازيلي رومارينيو لاعب الفريق بعد الظهور بشكل جيد.

ويُعد رومارينيو أحد أفضل اللاعبين المحترفين في صفوف الفريق الاتحادي منذ الموسم الماضي 2018\2019، حيث يُعد أحد أخطر العناصر الهجومية في الفريق.

التقارير المُقربة من العميد أشارت إلى وجود رغبة للاتفاق مع اللاعب على تجديد عقده لموسمين إضافيين لضمان عدم رحيله عن الفريق.

رومارينيو كان قد انضم لصفوف الفريق في صيف 2018، في وجود إدارة الاتحاد السابقة برئاسة نواف المقيرن.

وانضم حينها رومارينيو للاتحاد لموسمين بعد شراء بطاقته الأصلية من ناديه السابق الجزيرة الإماراتي.

وكان المدرب الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لنادي الاتحاد، قد أبلغ مجلس إدارة النادي بضرورة المحافظة على الاعب، وذلك بعد اهتمام الهلال بضم البرازيلي رومارينيو مهاجم العميد.

وتوجه تين كات بالتحذير إلى إدارة الاتحاد حول ضرورة تجديد التعاقد مع رومارينيو ومنعه من الانتقال للهلال أو إلى أي فريق آخر، خاصة أن البرازيلي يُعد اللاعب الوحيد المتألق بشكل مُلفت مع العميد رغم تراجع نتائج الاتحاد.