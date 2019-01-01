الاتحاد الجنوب إفريقي يوقف لاعب ستة أشهر لاعتدائه على حكم!

قرار صارم..

أصدر الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم قرارًا بحظر اللاعب مفو ماكولا، لاعب فريق كيب تاون، لمدة ستة أشهر وذلك على خلفية الاعتداء على حكم مباراة فريقه في كأس تيليكوم في التاسع عشر من أكتوبر الماضي.

وكان ماكولا قد قام بدفع الحكم أبونجيل توم خلال مباراة كيب تاون أمام كايزر تشيفز في ربع نهائي الكأس، مما جعل الاتحاد يوجه له تهمة دفع مسؤول خلال مباراة رسمية.

ماكولا بدوره قام بالاعتذار بعد المباراة على الملأ، غير أن الاعتذار لم يعتد به من الاتحاد الجنوب الإفريقي، والذي أصر على توجيه عقوبة صارمة ضده منعًا لتكرار مثل هذه الأمور مجددًا.

ولا يزال من حق اللاعب وناديه تقديم استئناف على الحكم، ولكن من غير المعروف ما إذا كان سيتخذ أي من الطرفين هذه الخطوة أم لا.

في الوقت نفسه، فإن الاتحاد الجنوب الإفريقي كان رؤوفًا إلى حد كبير بلاعب أورلاندو بايرتس السابق، إذ أن عقوبة الستة أشهر هي العقوبة الأدنى في حالات التعدي على حكم المباراة.

على كل حال، فاللاعب خلال المباراة لم يحظى سوى ببطاقة صفراء فقط وأكمل المباراة التي خسرها كيب تاون بهدفين نظيفين وخرج بها من البطولة.

يذكر أن ماكولا يُعد من أبرز لاعبي منتصف الملعب في جنوب إفريقيا، ويُعد هذا الموسم له هو الأول بقميص كيب تاون الذي انضم إليه في الصيف قادمًا من أورلاندو بايرتس، وبعد العقوبة قد يكون مستقبله على المحك داخل فريقه.