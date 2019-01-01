رئيس نادي كالياري: نرفض ماحدث مع كين وما يشبهه من أشكال العنصرية

توماسو جوليني رئيس نادي كالياري دين الهتافات العنصرية في حق نجم يوفنتوس مويس كين

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال توماسو جوليني رئيس نادي كالياري إن السلوك العنصري في ملاعب كرة القدم أمر مرفوض رفضًا تامًا.

وكان بونوتشي وكين قد قادا يوفنتوس إلى تحقيق انتصار هام على حساب كالياري بهدفين مقابل لا شيء لحساب الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

وسجل مويس كين الهدف الثاني ليوفنتوس في شباك كالياري، ما جعل جماهير كالياري تطلق هتافات عنصرية في حقه.

وبخصوص ذلك، قال توماسو جوليني إن الهتافات العنصرية في ملاعب كرة القدم ممرفوضة بأي شكل من الأشكال ولا يمكن تبريرها.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "نحن كنادي كالياري نرفض هذا رفضًا تامًا، لقد رأى الجميع بالأمس اللاعبين وهو يقومون بحث الجماهير على التوقف عن ذلك"

وتابع: "في كرة القدم الإيطالية حدثت الكثير من الحوادث المشابهة، الأمر يجب أن يتوقف بأن تقاوم الأندية واللاعبون جميعًا هذا"

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يذكر أن خاليدو كوليبالي نجم نابولي وباكايوكو وكيسي من ميلان كانوا هم أبرز من تعرضوا للهتافات العنصرية خلال هذا الموسم في إيطاليا.