بونوتشي يوجه رسالة جديدة لمنتقديه عبر إنستجرام!

مدافع يوفنتوس يدافع عن نفسه مجددًا بعد تصريحاته التي أثارت جدًلا بعد مباراة كالياري

فيسبوك تويتر محمد عماد

دافع ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس عن نفسه مجددًا ضد الانتقادات التي وجهت له عقب تصريحاته بعد مباراة كالياري والتي أسيء فهمها على حد تعبيره.

المدافع الدولي الإيطالي كان قد لام زميله مويس كين على احتفاله الصامت أمام ألتراس كالياري بعد تعرضه لهتافات عنصرية، لينال بونوتشي العديد من الانتقادات ردًا على هذا التصريح.

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ونشر بونوتشي رسالة جديدة قال فيها: "بعد 24 ساعة من تصريحاتي أود أن أوضح الأمور، لقد حاورت وسائل الإعلام أمس عقب المباراة ولم تفهم كلماتي بالشكل الصحيح لأنني كنت متسرعًا في وصف ما أفكر فيه".

كما أضاف اللاعب الإيطالي: "لقد تحدثنا عن موضوع العنصرية لسنوات، وندين كل أشكال التمييز، ولقد تم فهم تصريحاتي بشكل خاطئ".

يشار إلى أن مدافع البيانكونيري كان قد تشر لاحقًا صورة له بجوار كين وكتب عليها "لا للعنصرية".