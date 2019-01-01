الاتحاد الإماراتي يكشف عن ملعبي نصف نهائي كأس رئيس الدولة

فريق الظفرة كان قد حجز مقعده في هذا الدوري عقب الفوز على دبا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم ملاعب مباراتي نصف نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الحالي 2018\2019.

وتم الإعلان بشكل رسمي عن هذا القرار عقب اجتماع اللجنة الذي عقد الأربعاء بمقر الاتحاد بدبي بتشكيلها الجديد برئاسة خليفة الجرمن عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.

وتقرر أن يستضيف استاد بني ياس بمنطقة الشامخة في العاصمة أبوظبي مباراة الظفرة مع الشارقة يوم 16 مارس الساعة 17:45 بتوقيت الإمارات.

على طريقة سوبر ماريو، مبابي يقضي على اليونايتد في أولد ترافورد ويستعد لمواجهة حديقة الأمراء 🔥🔥 pic.twitter.com/TGlNioxO7a — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 6, 2019

وعلى الجانب الأخر، يستضيف استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي مباراة الوصل وشباب الأهلي دبي الساعة 20:45 بتوقيت الإمارات في نفس اليوم.

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يُذكر أن فريق الظفرة كان قد حجز مقعده في هذا الدوري عقب الفوز على دبا 2 - 0، فيما تأهل الوصل على حساب الفجيرة بعد أن فاز عليه 2 – 0.

وتأهل الشارقة بفوزه على الإمارات 2 - 1، وشباب الأهلي دبي على حساب النصر بضربات الجزاء الترجيحية 5 - 3.