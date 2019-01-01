الاتحاد الأوروبي يعلن تغييراً في نظام قرعة دوري الأبطال

دور الستة عشر يستكمل هذا الأسبوع

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن موعد إجراء قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري من المسابقة.

ولُعبت حتى الآن أربعة لقاءات من دور الستة عشر أسفرت عن تأهل بورتو، مانشستر يونايتد، أياكس، وتوتنهام، بانتظار بقية المواجهات.

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جيجز 🗣️



ما هي العقبة التي يقصدها لاعب مانشستر السابق 👈 https://t.co/X1gF4J6BtY pic.twitter.com/aGLxowo3Vg — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 9, 2019

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وذكر "يوفا" في بيانه أن قرعة دوري ربع النهائي ونصف النهائي ستجريان معاً في الخامس عشر من مارس الجاري.

وأشار البيان أن بعد الانتهاء من تحديد مباريات ربع النهائي سيتم إجراء قرعة أخرى لتحديد طريق نصف النهائي، وهو ما يختلف عن العام الماضي.

ويعود الاتحاد الأوروبي بهذا النظام للوضع الذي كان عليه قبل عدة سنوات بعدم إجراء قرعة منفصلة لنصف النهائي.

وتستكمل لقاءات دور الستة عشر هذا الأسبوع بأربع مباريات على رأسها مواجهة العودة بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد.