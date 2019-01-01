توتنهام يكشف خطته لخوض ربع نهائي دوري الأبطال على ملعبه الجديد

هل يشهد ابريل نهاية هذا المسلسل؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن توتنهام هوتسبر عن خطته للانتقال إلى ملعبه الجديد قبل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد النادي خطته مع ناديي برايتون وكريستال بالاس ورابطة البريميرليج لضمان لعب المباريات هناك.

يأتي ذلك قبل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي تأهل له بالفوز على بوروسيا دورتموند الألماني 4-0 بمجموع المباراتين.

وينوي النادي اللندني لعب مباراة ربع النهائي على ملعبه، والتي يمكن أن تُلعب في الأسبوع الذي يبدأ يوم الثامن من ابريل حال وقوع القرعة بلعب الفريق على ملعبه أولاً.

وإذا لم تتسارع العملية بما يكفي، سيكون كريستال بالاس أول من يلعب ضد السبرز على هذا الملعب في الثالث من ابريل.

أما إذا لم يكن الملعب جاهزاً لمباراة كريستال، فلا أحد سيرى الملعب قبل 23 أو 24 من ابريل نظراً لجدول توتنهام.