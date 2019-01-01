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الاتحاد الأفريقي يُبلغ منتخبات كأس الأمم بموعد الحضور إلى مصر

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مصر تستضيف بطولة كأس الأمم خلال الفترة من 21 يونيو، حتى 19 يوليو
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المنتخبات المشاركة بموعد الحضور إلى مصر للمشاركة في كأس الأمم 2019.

مصر تستضيف بطولة كأس الأمم خلال الفترة من 21 يونيو، حتى 19 يوليو، وتُقام البطولة للمرة الأولى بحضور 24 منتخبًا.

التقارير أشارت إلى أن الكاف خاطب جميع المنتخبات بضرورة التواجد في مصر والحضور في فندق الإقامة قبل موعد أول مباراة له في البطولة بـ5 أيام (4 أيام بالإضافة ليوم المباراة الأولى).

ويشهد يوم 21 21 يونيو مواجهة افتتاح البطولة والتي تجمع بين صاحب الأرض والجمهور المنتخب المصري أمام زيمبابوي.

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يُذكر أن البطولة الأفريقية ستُقام مدن القاهرة "3 مجموعات"، والإسكندرية، والإسماعيلية والسويس بواقع مجموعة في كل محافظة.

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