الاتحاد يقترب من حارسه الجديد ومدافع ريال مدريد يرد بشكل نهائي..

الأمور لا تزال معقدة، والصفقة في طريقها للفشل، هكذا يمكن وصف التطورات الأخيرة في مفاوضات نادي النصر مع البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، خلال موسم الميركاتو الصيفي، وذلك بعد وضع النادي الإنجليزي مبلغ يتراوح بين 50-60 مليون يورو للموافقة على رحيل حارسه.

وارتبط اسم الاتحاد بالعديد من حراس المرمى العالميين، من أجل قيادة العميد في الموسم الجديد، وكان أبرزهم في الواجهة، إيدرسون من مانشستر سيتي، ويان أوبلاك من أتلتيكو مدريد، ولونين من ريال مدريد، وكيبا أرازابالاجا العائد إلى تشيلسي.

الجديد في الأمر، ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، بالكشف عن دخول الاتحاد في مفاوضات مع نادي ريال مايوركا الإسباني، من أجل التعاقد رسميًا مع الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، الذي قاد منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

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وتوصل الاتحاد لاتفاق مع الحارس رايكوفيتش بشكل شخصي، لتبقى المفاوضات مع ريال مايوركا، والتي يُتوقع أن تنتهي خلال الساعات أو الأيام القليلة المُقبلة، حيث كان الفريق الإسباني يرغب في نقل أحد حراس مرماه، ليأتي عرض الاتحاد في وقت مناسب، علمًا بأن الحارس الصربي الذي يتبقى عامان في عقده، لا يمانع السفر إلى السعودية حال تلقي عرض مناسب، وقد يصل المكسب إلى حوالي 10 ملايين يورو.

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، عبر منصة (إكس)، أن الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد الإسباني، لا يفكر مطلقًا في الرحيل عن الملكي، بعد أنباء تلقيه عرضًا من الاتحاد، حيث يركز اللاعب بشكل تام على مشروع الريال في الموسم الجديد، ولا توجد خطط للانضمام إلى دوري روشن السعودي، فيما يعتبر الريال أيضًا، روديجر غير قابل للمساس.

وكان الاتحاد قد أبرم العديد من الصفقات العالمية، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بدءًا من التعاقد مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان، ثم التعاقد مع مواطنه، الجناح موسى ديابي، وكذلك لاعب الوسط الجزائري حسام عوار، وكذلك صالح الشهري ومعاذ فقيهي، فضلًا عن شراء عقد ثنائي الاتفاق سعد آل موسى وأحمد الغامدي، وتمديد إعارة حامد الغامدي.