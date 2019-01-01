الإيطالي جيوفينكو مطلوب للعودة إلى فريقه السابق

الهلال كان قد تعاقد في يناير الماضي مع المهاجم الإيطالي جيوفينكو لاعب تورنتو الكندي لمدة ثلاثة مواسم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية كندية عن وجود رغبة لدى اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال الحالي في العودة إلى فريقه السابق تورنتو أف سي، الناشط في الدوري الأمريكي.

صحيفة "northerntribune" أشارت إلى أن اللاعب يُرحب بالعودة إلى فريقه السابق، عقب تجربة سريعة مع نادي الهلال السعودي.

وأضافت الصحيفة أن عودة جيوفينكو بالتأكيد ستلقى قبولاً كبيرًا لدى مشجعي النادي الكندي الذين ارتبطوا باللاعب بشكل كبير أثناء تواجده مع الفريق.

🗞️تقارير صحفية: المُخضرم محمد الشلهوب قرر الاستمرار في الملاعب لمدة موسم أخر وسينتظم في تدريبات الهلال التي ستنطلق الأسبوع القادم. pic.twitter.com/TtfV24G9Mf — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 18, 2019

الهلال كان قد تعاقد في يناير الماضي مع المهاجم الإيطالي جيوفينكو لاعب تورنتو الكندي لمدة ثلاثة مواسم.

الصحيفة الكندية أشارت إلى أن اللاعب رحل بشكل مفاجئ عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الماضي، وشدد أن رحيله كان يفتقر إلى الاحترافية المطلوبة.

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يُذكر أن مصير اللاعب الإيطالي مازال غامضًا مع صفوف الهلال، ومن المنتظر حسم مصيره مع إدارة النادي الجديدة.