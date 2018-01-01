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الدوري الإنجليزي الممتاز

الإعياء يُبعد مارسيال عن مواجهة مانشستر يونايتد وهيديرسفيلد

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ضربة قوية للمدرب أولي سولشار في الظهور الثاني له مع مانشستر هذا الموسم

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تلقى مانشستر يونايتد ضربة قوية قبل مواجهة هيديرسفيلد تاون بالجولة التاسعة عشر من البريميرليج، والتي يخوضها مساء اليوم الأربعاء.

أنطوني مارسيال الجناح الفرنسي للشياطين، تقرر ابتعاده بشكل نهائي عن المباراة، ليُحرم الفريق من خدماته.

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ووفقاً لتقارير صحفية فإن ذلك يأتي لشعور اللاعب بإعياء شديد قبل بداية المباراة.

وهو ما دفع المدرب أولي سولشار بالاعتماد على ثلاثي هجومي مكون من ماتا ولينجارد وماركوس راشفورد.

وخلى التشكيل من تواجد البلجيكي روميلو لوكاكو، بغياب أن عنصر هجومي بديل على دكة الشياطين الحمر.

وقال سولشار عن سبب غياب الفرنسي:"ربما أكل طعاماً سيئاً في فترة الكريسماس، ربما تعرض للتسمم لا أعرف حتى الآن لكنه في حالة إعياء".

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ويخوض مانشستر المباراة وهو في المركز السادس بـ29 نقطة، بينما يحتل ليفربول المتصدر المركز الأول بـ48 نقطة.

ويطمح سولشار لمواصلة انتصاراته كمدرب مؤقت لمانشستر، حيث فاز بالمواجهة الأولى على كارديف سيتي 5/1.

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