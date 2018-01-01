الإصابة تُغيب هامشيك عن المواجهة الأخيرة لنابولي في 2018

هامشيك ينهي عام 2018 بعيدًا عن فريقه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

سيغيب قائد نابولي الإيطالي، السلوفاكي ماريك هامشيك، عن صفوف الفريق في المباراة الأخيرة من الدور الأول للدوري الإيطالي.

ويلتقي نابولي مع بولونيا على أرضية ريناتو دالارا معقل بولونيا في الجولة الأخيرة من مباريات الدور الأول.

وتعرض هامشيك لإصابة عضلية أمس في مباراة إنتر، والتي شهدت سقوط نابولي في فخ الهزيمة بالدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

عاجل - عقوبة العنصرية.. حرمان إنتر من جماهيره خلال المباراتين المقبلتين للفريق على جوسيبي مياتزا ✖️ pic.twitter.com/6w7cp13DdF — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 27, 2018

وخرج هامشيك في الدقيقة 23 ليعوضه المدافع الصربي نيكولا ماكسيموفيتش، بعد تدخل مع بورخا فاليرو لاعب إنتر.

وأعلن نادي نابولي عبر بيان على موقعه الرسمي إصابه قائده وهدافه التاريخي، أنه يعاني من إجهاد عضلي من الدرجة الأولى في الفخذ الأيمن.

متوسط الميدان البالغ 31 عاماً، شارك الموسم الحالي في 18 مباراة بجميع المسابقات مسجلاً هدفًا وحيدًا.