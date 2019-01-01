الكشف عن تفاصيل عقد يوفنتوس الجديد لأليجري

الاجتماع بين أليجري وأنييلي تأجل مجدداً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تفاصيل العقد الجديد الذي ستعرضه إدارة يوفنتوس على مدرب الفريق ماسيمليانو أليجري للاستمرار معه.

وتم تأجيل الاجتماع المقرر بين أليجري ورئيس النادي أندريا أنييلي مساء الأربعاء، ولم يتم تحديد ميعاد جديد لعقده في ظل الحديث عن إمكانية رحيل المدرب.

وذكرت "لا ستامبا" أن العقد سيتم تمديده لعام إضافي فقط، ليصل إلى 2021، وسيتم رفع راتب المدرب إلى ثمانية ملايين يورو بالموسم بدلاً من سبعة ونصف.

وأفادت الصحيفة أن أليجري يريد أيضاً ضمانات فنية بتوفير احتياجاته من تدعيمات لصفوف الفريق، بالإضافة لبيع الثلاثي ميراليم بيانيتش، جواو كانسيلو، وباولو ديبالا.

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وفي المقابل، تحدثت "كوريري" أن مستقبل أليجري حتى الآن غامض، وأن سيموني إنزاجي، مدرب لاتسيو، دخل دائرة الترشيحات بقوة في الأيام الماضية.

وحقق إنزاجي لقب كوبا إيطاليا الأربعاء مع لاتسيو بعد الانتصار على أتالانتا بهدفين نظيفين، ليقابل يوفنتوس في السوبر الإيطالي.

ويلعب يوفنتوس الأحد المقبل مع أتالانتا ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي الذي حسم لقبه رسمياً.