الإصابات تضرب دورتموند قبل مواجهة توتنهام في دوري الأبطال

وعلى الجانب الآخر تبدو الأمور أفضل بكثير لصالح النادي الإنجليزي قبل موقعة ويمبلي غداً الأربعاء

تواصل الإصابات ضربها لفريق بوروسيا دورتموند، قبل المواجهة الهامة ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا.

الفريق الألماني يحل ضيفاً على نظيره الإنجليزي، غداً الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من البطولة على ملعب ويمبلي.

خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية

المدرب لوسيان فافر سيفقد نجم الفريق ماركو رويس، حيث يعاني من مشكلة في الفخذ بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وأبعدته عن مباراة هوفنهايم الأخيرة.

ويغيب أيضاً عن الفريق الألماني جوليان فايجل ولوكاس بيتشيك، حيث لن يسافر أي منهما مع الفريق لانجلترا.

وأما هداف الفريق باكو ألكاسير فيعاني من إصابة في الكتف ولن يكون جاهزاً لخوض اللقاء.

🔝 بهذه الروح دخل الملكي ديربي مدريد وبهذه الروح أيضًا يغادر لـ أمستردام للدفاع عن لقبه 👑🏆



( 🎥 : IG\Realmadrid) pic.twitter.com/4xeaRVkJCd — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019

وهي الضربة الأقوى لدورتموند مع رويس، حيث سجل المهاجم الإسباني 12 هدف بالدوري الألماني هذا الموسم.

بيريز: لماذا أشتري مهاجمًا ولدي الأفضل في العالم؟

وعلى الجانب الآخر تأتي الأنباء السعيدة لتوتنهام، بعودة إيريك داير مرة أخرى للتدريبات، واحتمالية ظهور المدافع الإنجليزي داني روز.

واقترب نجم وسط سبيرز ديلي آلي من العودة، بعد خوضه بعد التدريبات التأهيلية بصالة الألعاب الرياضية.

ويذهب دورتموند للمباراة بعدما فشل في الفوز بآخر مباريات له بجميع البطولات.