الإصابات تضرب دفاع الأهلي قبل مواجهة النصر

انضم محمد خبراني مدافع الفريق لقائمة اللاعبين المُصابين بجانب الثنائي معتز هوساوي وعبدالباسط هندي

يمر الجهاز الفني بنادي الأهلي السعودي برئاسة مازن بهلكي مدرب الفريق الحالي بموقف صعب قبل مواجهة النصر في كلاسيكو الكرة السعودية.

ويحل الأهلي ضيفًا على النصر الخميس المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن مواجهات الجولة العشرين لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعاني الأهلي من نقص كبير في مركز خط الدفاع بسبب معاناة ثلاثة من لاعبي خط الدفاع للإصابة حيث يبذل الجهاز الطبي في فريق الأهلي لكرة القدم جهوداً كبيرة ومكثفة لتجهيز اللاعبين الذين يعانون من إصابات مختلفة.

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وانضم محمد خبراني مدافع الفريق لقائمة اللاعبين المُصابين بجانب الثنائي معتز هوساوي وعبدالباسط هندي، مدافعي الفريق.

وتأكد غياب خبراني وخسارته في لقاء الكلاسيكو أمام النصر لحاجته لبرنامج علاجي طويل يستمر لما يقارب الشهر ونصف الشهر للاستشفاء من إصابته في العضلة الخلفية.

الفحوصات التي أجراها اللاعب كشفت عن تعرضه لتمزق ليُصبح ثالث لاعب يخسره فريق الأهلي في المركز نفسه (متوسط الدفاع).

ومن المنتظر أن ينتظم الثنائي هوساوي وهندي في برنامج علاج وتأهيل مكثف تحت إشراف ومتابعة الأجهزة الطبية في مقر عيادة النادي.

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ويأمل الجهاز الطبي لفريق الأهلي حدوث تقدم وتحسن في برنامج العلاج والتأهيل الموضوع للاعب عبد الباسط هندي للاستشفاء من الإصابة التي لحقت به في مفصل القدم، على أمل لحاقه بالمباراة المقبلة أمام النصر لتغطية النقص الكبير للاعبين في هذا المركز.