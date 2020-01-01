النصر يفتقد مادو والجبرين في الكلاسيكو أمام الأهلي

يلتقي العالمي أمام الأهلي يوم الخميس المُقبل في إطار منافسات الجولة الـ20 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي عن احتمال غياب الثنائي عبدالله مادو وعبدالعزيز الجبرين عن مباراة الفريق المُقبلة أمام النادي الأهلي في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقارير مُقربة من العالمي قالت أن مادو مازال في مرحلة العلاج، فيما تعرض الجبرين لإصابة في الظهر من المرجح أن تغيبه عن الفريق قرابة الأسبوعين.

التقارير المُقربة قالت أن الفحوصات التي أجريت للثنائي أمرابط والعبيد أكدت سلامتهما من الإصابة، وأن الذي يعانيان منه هو شد عضلي وإرهاق بدني لذلك فضّل الجهازان الفني والطبي إراحتهما حتى يكونا جاهزين للقاء الأهلي.

المزيد من الفرق

ويلتقي العالمي أمام الأهلي يوم الخميس المُقبل في إطار منافسات الجولة الـ20 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهة أخرى، أرسلت إدارة النصر خطاباً للاتحاد السعودي لكرة القدم تطلب خلاله تكليف حكّام أجانب للقاء الكلاسيكو، الذي سيقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

التعاون يطالب بتأجيل مواجهته مع بيرسوبليس الإيراني بسبب "كورونا"

وتأمل إدارة العالمي في مواصلة الانتصارات خلال المباراة المُقبلة، حيث يواصل الفريق في مطاردة غريمه التقليدي الهلال، متصدر جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط.