الإصابات تضرب الجزيرة الإماراتي قبل نهاية الموسم

يغيب مبارك صانع الألعاب الأساسي عن المباريات والتدريبات لمدة لا تقل عن شهر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يُعاني نادي الجزيرة الإماراتي من الإصابات بشكل واضح خلال الفترة وذلك قبل نهاية الموسم بدوري الخليج العربي.

أخر الإصابات التي أعلن نادي العاصمة الإماراتية أبو ظبي كانت صانع ألعاب الجزيرة خلفان مبارك بعدما تم الإعلان عن تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية اليمنى.

ومن المنتظر أن يغيب مبارك صانع الألعاب الأساسي عن المباريات والتدريبات لمدة لا تقل عن شهر.

وفي الإطار نفسه يواصل أحمد ربيع مهاجم الفريق في التحسن بشكل مستمر من إصابته في الرأس والتي يتعافى منها حالياً في مستشفى راشد في دبي.

محمد البريك، يحيي الشهري، فهد المولد... ضمن تشكيل الأسبوع في دوري أبطال آسيا 🔝 pic.twitter.com/qzfxPq6GRp — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 11, 2019

حارس مرمى الفريق عادل بوبكر أجرى عملية جراحية ناجحة في ألمانيا لعلاج إصابته بكسر في اليد اليمنى.

ومن المنتظر أن يخضع محمد جمال لفترة تأهيل عقب إصابته بكسر في الساق، ليستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي في أبوظبي تمهيداً لعودته للتدريبات بعد اكتمال شفائه من الإصابة.

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يُذكر أن نادي الجزيرة صاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطة سيواجه اتحاد كلباء السبت خارج ملعبه، في الجولة 20 للدوري، ويطمح إلى مواصلة النتائج الإيجابية وآخرها الفوز على العين 5/‏‏‏ 1.