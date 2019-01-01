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دوري أبطال آسيا

حضور سعودي قوي في التشكيل الأفضل لدوري أبطال آسيا

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Getty Images
وشهد التشكيل الأفضل خلال الأسبوع تواجد العديد من لاعبي الأندية العربية

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا عن تشكيل الأسبوع عقب نهاية مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات البطولة.

وشهد التشكيل الأفضل خلال الأسبوع تواجد العديد من لاعبي الأندية العربية، حيث سجلوا حضورهم القوي خلال هذه الجولة.

التشكيل شهد تواجد محمد البريك من نادي الهلال كظهير أيمن، وتواجد يحيى الشهري صانع ألعاب النصر، وكذلك فهد المولد لاعب الاتحاد.

ومن الأندية القطري تواجد اللاعب تشافي هيرنانديز لاعب السد القطري، وكذلك إيدملسون جونيور من نادي الدحيل.

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وقدم هؤلاء اللاعبين مردود طيب في الجولة الماضية، حيث سجل فهد المولد هدفين لفريقه الاتحاد في مرمى لوكوموتيف الأوزبكي، وهو نفس ما فعله تشافي الذي سجل ثنائية فريقه في مرمى باختاكور الأوزبكي في المباراة التي انتهت بنتيجة 2\2.

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كما سجل يحيى الشهري حضوراً مميزاً في مباراة النصر والزوراء العراقي، حيث سجل هدف ضمن أهداف فريقه الأربعة.

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