الإصابات تؤرق ليفربول.. وتياجو أحدث الضحايا

ليفربول يعلن إصابة تياجو ألكانتارا ويكشف آخر تطورات حالة ألكساندر آرنولد.

أكد نادي ليفربول أن الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب وسط الفريق لن يلعب أي دور في مباراتي الفريق المقبلتين ضد نوريتش سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، أو برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

وإلى جانب حالة تياجو، فقد كشف ليفربول عن آخر تطورات حالة ترنت ألكساندر آرنولد الذي يواصل التعافي من المرض.

تياجو ظهر للمرة الرابعة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، عندما تغلب ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" لحساب الجولة الخامسة من البطولة، لكنه اضطر للخروج من المباراة منتصف الشوط الثاني، بعد تعرضه لضربة قوية.

بيب ليندرز المدرب المساعد في ليفربول كشف أن تياجو سيغيب عن رحلة الفريق لمواجهة نوريتش سيتي في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية، ومباراة برينتفورد بعدها بأربعة أيام في الدوري الإنجليزي.

ماذا قال مدرب ليفربول المساعد عن حالة تياجو؟

ليندرز قال في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "تياجو، كما قال المدرب بعد المباراة، تعرض لإصابة في ربلة الساق، لا يمكنني الكشف عن الوقت الذي سيغيبه عن الفريق، لكن بالتأكيد سيغيب عن المباراتين المقبلتين".

وأضاف: "سوف نرى بعد نتائج الفحص والحصول على التشخيص المناسب، من العار أن يغيب عن الفريق بعدما بدأ يسيطر على الأمور، لقد كان صانع ألعاب مناسب في رأيي، ومن العار أن نفتقده".

ما هي آخر تطورات حالة ألكساندر آرنولد؟

وتطرق مساعد يورجن كلوب إلى مناقشة مدى استعداد ألكساندر آرنولد وجاهزيته البدنية، بعدما غاب عن مباراة كريستال بالاس بسبب مرضه قبل وقت قصير من انطلاق المباراة.

واستبعد ليندرز إمكانية عودة الظهير الشاب قبل مباراة نوريتش سيتي، لكنه واثق من أنه سيكون جاهزًا قبل رحلة ليفربول إلى برينتفورد.

وقال مدرب ليفربول المساعد: "ألكساندر آرنولد أخذ على عاتقه مسؤولية التحدث مع الطبيب، لم يكن الأمر سهلًا لأن هؤلاء اللاعبين يريدون لعب كل المباريات، حتى إذا شعروا ببعض المرض، لكنه تحمل المسؤولية".

وأضاف: "لا توجد أعراض لفيروس كورونا، نقوم بإجراء الاختبار دائمًا، ويجب أن يكون على ما يرام في غضون أيام قليلة".

"I think our team is hungry, our squad is hungry to compete in each competition, and this is one of them." 👊🔴 — Liverpool FC (@LFC) September 20, 2021

ما هي أخبار الإصابات الأخرى في ليفربول؟

ليفربول يفتقد أيضًا لخدمات البرازيلي روبرتو فيرمينو عند مواجهة نوريتش سيتي، لكن النادي صرح بأن المهاجم: "يستعد لاستئناف التدريب الجماعي هذا الأسبوع".

وغاب فيرمينو عن آخر ثلاث مباريات لعبها ليفربول بسبب مشكلة في أوتار الركبة.

فيما لا يزال نيكو ويليامز في طريق العودة من الإصابة أيضًا.

وقال مدرب ليفربول المساعد: "سوف يقوم فيرمينو بأجزاء من تدريب الفريق، لكنه ليس جاهزًا أيضًا، إنه يتقدم بشكل جيد، ونيكو أيضًا تتقدم حالته بشكل ملحوظ".

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