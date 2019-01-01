مقارنة | ماذا قدم الأهلي والزمالك والإسماعيلي أفريقيًا ومن الأفضل بالأرقام؟

حصيلة ممثلي الكرة المصرية في الأبطال والكونفدرالية قبل الجولة الأخيرة ..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

اختتمت الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، بمشاركة 3 ممثلين لكرة القدم المصرية، هما الأهلي والإسماعيلي في الأبطال، والزمالك في الكونفدرالية.

وبقت حظوظ قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في التأهل معلقة حتى الجولة الأخيرة بمواجهتين جزائرتين للفريقين في كلتا المسابقتين أمام شبيبة الساورة (للأهلي في برج العرب) ونصر حسين داي (للزمالك في الجزائر)، في حين ودع الإسماعيلي رسميًا البطولة باحتلاله المركز الأخير بعد 3 هزائم وتعادلين حتى الآن.

ترتيب المجموعات بالنسبة لممثلي الكرة المصرية في البطولتين

المجموعة الرابعة في الكونفدرالية - الزمالك المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الزمالك 5 2 2 1 9 6 +3 8 2 بيترو أتلتيكو 5 2 1 2 4 6 -2 7 3 نصر حسين داي 5 2 1 2 4 6 -2 7 4 جور ماهيا 5 2 0 3 7 9 -2 6

المجموعة الثالثة في الأبطال - الإسماعيلي المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 شباب قسنطينة 5 3 1 1 8 4 +4 10 2 مازيمبي 5 2 2 1 11 4 +7 8 3 الإفريقي 5 2 1 2 4 9 -5 7 4 الإسماعيلي 5 0 2 3 4 10 -6 2

المجموعة الرابعة في الأبطال - الأهلي المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 شبيبة الساورة 5 2 2 1 6 6 0 8 2 الأهلي 5 2 1 2 8 3 +5 7 3 فيتا كلوب 5 2 1 2 8 5 +3 7 4 سيمبا 5 2 0 3 4 12 -8 6

لعبت الفرق الثلاثة 5 مباريات، وعلى المستوى الهجومي يبقى الزمالك الأفضل بتسجيله 9 أهداف، ثم الأهلي 8، فالإسماعيلي 5.

كما أن الزمالك هو الأكثر تسديدًا على مرمى الخصوم بـ32 تسديدة، ثم يأتي الأهلي بـ23 تصويبة، والإسماعيلي بـ14 تصويبة.

لكن يبقى الأهلي الأفضل في نسبة تحويل الفرص لأهداف، وهي الآفة التي يُعاني منها الزمالك بالمقابل في كثرة إهداره للفرص السهلة، لذلك يأتي الأهلي أولاً بـ19%، يليه الإسماعيلي بـ14%، ثم الزمالك بـ13%.

وحافظ الأهلي والزمالك مرتين على نظافة الشباك، في حين فشل الإسماعيلي في الحفاظ على نظافة شباكه في مبارياته الخمس، كما يعد الإسماعيلي صاحب الدفاع الأسوأ باستقبال 9 أهداف، مقابل 6 في شباك الزمالك، و3 في شباك الأهلي.

وعلى مستوى دقة التمرير، فالأفضلية للأهلي بـ84%، ثم الزمالك بـ78%، والإسماعيلي بـ66%.

وأرسل الزمالك 20 كرة عرضية صحيحة، مقابل 7 للأهلي ومثلهم للإسماعيلي، أما على مستوى المراوغات الناجحة فالأفضلية للأهلي بـ35 مراوغة صحيحة مقابل 32 للزمالك والإسماعيلي.

ويبقى الزمالك الأقل تلقيًا للتسديدات من الخصوم بـ14 تسديدة فقط على مرماه، مقابل 24 للأهلي و23 للإسماعيلي.

وإليكم المقارنة بالكامل بين الفرق الثلاثة