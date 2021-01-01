الأوروجواي عن أزمة كافاني: الاتحاد الإنجليزي جاهل وعنصري!

بيان قوي اللهجة

أصدر اتحاد الكرة في الأوروجواي بياناً وقع عليه عديد اللاعبين من الرجال والنساء في البلاد لشجب عقوبة مواطنه إدينسون كافاني واتهامه بالعنصرية من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

البيان وصف الاتحاد الإنجليزي بالعنصرية والتمييز بحق كافاني والشعب الأوروجوياني ككل، وأن القرار بحق اللاعب لا يعد منطقياً واُتخذ من وجهة نظر واحدة.

وأضاف البيان أن كافاني يشهد له بحسن الأخلاق وأنه استخدم كلمة دارجة في البلاد وأمريكا اللاتينية للمزاح مع صديق، وأن الجهل بتلك الأمور السبب في العقوبة التي طالب بالرجوع فيها ومراجعة الاتحاد الإنجليزي نفسه وقراراته المستقبلية.

9 يناير

واصل الشعب الأوروجوياني دعمه لإدينسون كافاني، لاعب مانشستر يونايتد، ضد مزاعم العنصرية، وهذه المرة بإنتاج زجاجة من النبيذ تحمل الكلمة التي اعتبرها الإنجليز تمثل عنصرية.

وكان كافاني قد نشر صورة عبر إنستجرام كتب عليها لأحد أصدقائه "Gracias Negrito" ما اعتبره الاتحاد الإنجليزي عنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء وقرر إيقافه ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه استرليني.

اتحاد لاعبي أوروجواي خرج ببيان ناري دافع فيه عن كافاني بأن هذه الكلمة تقليدية في أعراف دولتهم ولا تحمل أي عنصرية، بل واعتبروا أن الاتحاد الإنجليزي هكذا لا يحترم الأعراف الأجنبية.

وفي خطوة جديدة، قامت إحدى الشركات بإنتاج زجاجة نبيذ تحمل اسمه "Gracias Negrito" من أجل دعم كافاني بشكلٍ أو بآخر أمام ما واجهه في إنجلترا.

🍷 En Uruguay encontraron otra forma de bancar a Cavani: lanzaron el vino Gracias Negrito para repudiar la insólita sanción que sufrió en Inglaterra



💬 "Debía ser un vino bien negrito, y debía ser un Tannat, que es nuestra cepa insignia”, contó Silvina Rosas, la impulsora pic.twitter.com/bUBcYe9mdu — Diario Olé (@DiarioOle) January 9, 2021

سيليفنا روساس، المروجة لهذه الزجاجة الجديدة، قالت حول ذلك "كان يجب أن يحمل هذا الاسم، ويجب أن يكون نبيذ تانت وهو السلالة الرئيسية لدينا في أوروجواي".

ويبقى السؤال حقًا هل سيتأثر الاتحاد الإنجليزي بمثل هذه الخطوات خصوصًا أن الدعم الشعبي جاء هائلًا لكافاني؟ أم أنه سيصمم على موقفه ويعتبر أن ما حدث كان عنصرية فجّة.

الجدير بالذكر أن كافاني وصل إلى الأراضي الإنجليزية مطلع الموسم الجديد بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وقد أحدث تأثيرًا فوريًا في أولد ترافورد بإحرازه أربعة أهداف وصناعته لاثنين.