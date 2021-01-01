أوروجواي تساند كافاني ضد مزاعم العنصرية بكل قوة

مظلوم بشدة..

أصدر اتحاد لاعبي أوروجواي بيانًا ناريًا ضد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ردًا على إيقاف إدينسون كافاني، لاعب مانشستر يونايتد، بسبب العنصرية.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أوقف كافاني لمدة ثلاث مباريات بعد منشور على تطبيق إنستجرام حمل جملة "شكرًا أيها الزنجي" لأحد أصدقائه.

ولم تتوقف العقوبات عند هذا الحد، بل أيضًا غُرم 100 ألف جنيه استرليني مع فرض خضوعه لإعادة تأهيل بعد خرقه المادة الثالثة من قوانين الاتحاد الإنجليزي.

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بيان اتحاد لاعبي أوروجواي الذي انتشر كالنار في الهشيم بعدما نشره دييجو جودين، قائد المنتخب اللاتيني، على تويتر أتى فيه "الاتحاد الإنجليزي ارتكتب جريمة عنصرية ضد ثقافة وطريقة الشعب الأوروجوياني".

كما أضاف "كافاني لم يرتكب أي خطأ، لقد استخدم تعبيرًا شائعًا في أمريكا اللاتينية في حديث مع صديق مقرب له".

"هكذا، ندافع عن كافاني خصوصًا وأن شخصيته لا تشوبها أي شائبة، كما أن الأمر يتعلق بثقافة شعبنا وبلدنا أيضًا."

وأتم "إن العقاب ليس فقط لشخص واحد، بل لثقافة كاملة. تصرف الاتحاد الإنجليزي عنصري بشكل واضح" مع المطالبة باستعادة سمعة اللاعب بشكل أو بآخر في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن كافاني انضم إلى مانشستر يونايتد هذا الموسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده في باريس سان جيرمان، وقد خاض 14 مباراة بمختلف المسابقات حتى الآن وسجل أربعة أهداف وصنع 2 آخرين.