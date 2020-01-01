أخبار الأهلي اليوم | مصير الرباعي من التجديد وسبب أزمات المسيليم وجروس

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 23 أبريل

تنوعت أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس 23 أبريل، ما بين الميركاتو الصيفي، وتجديد العقود، وغيرها من الأخبار.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 23 أبريل 2020 ...

فيديو .. المسيليم يكشف مفاجأة عن مشكلاته مع جروس وسبب المعيوف بها

كشف ياسر المسيليم؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، عن تفاصيل مثيرة حول علاقته المتوترة بالسويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني الأسبق للفريق، مؤكدًا أنه كان يمحي جهده بصفة مستمرة. " اقرأ التفاصيل "

قائمة اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي الذين تنتهي عقودهم في يونيو

حالة تخبط وغموض كبيرة تُحيط بمصير العديد من لاعبي الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الحالية، خاصة الذين تنتهي عقودهم في شهر يونيو المُقبل. " اقرأ التفاصيل ".

ميلويفيتش يفضل البقاء في جدة منتظرًا عودة النشاط الرياضي

أكد محمد الحارثي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على أن الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق، فضّل البقاء في جدة وعدم السفر إلى بلاده، في ظل فترة التوقف الحالية.

وأضاف خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "ميلويفيتش فضّل البقاء في جدة، انتظارًا لقرار اتحاد الكرة السعودي، بشأن عودة النشاط، وأيضًا لمتابعة اللاعبين ودراسة التقارير الخاصة بالفريق".

الأهلي يكشف موقفه من تجديد عقد الرباعي قبل نهاية عقودهم

كشف محمد الحارثي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن مصير رباعي الفريق ياسر المسيليم ومهند عسيري وسلمان المؤشر وحسين المقهوي، من تجديد عقودهم، بعد دخولهم الفترة الحرة.

وقال الحارثي خلال حواره لصحيفة "الرياضية" السعودية: "بحسب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيتم تمديد عقود اللاعبين الذي تنتهي عقودهم في شهر يونيو، حتى نهاية الموسم الحالي".

وتابع: "محمد عسيري مدير الاحتراف، أعد تقريرًا مفصلًا عن الرباعي، وعلى ضوء هذا التقرير، تم فتح ملف كل لاعب ودراسته دراسة وافية وتقييمه فنيًا، وسيتم التعامل مع كل ملف بخصوصية واحترافية، حسب رؤية الجهاز الفني.