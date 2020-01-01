الأهلي يكشف طريقة عودة المدير الفني إلى جدة

كشفت تقرير صحفية سعودية عن خطة إدارة النادي الأهلي لعودة المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق من أجل قيادة الفريق مُجددًا.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن المدير الفني سيعود إلى جدة عبر طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، من أجل عودة فلادان من صربيا بجانب جهاز الفني.

كما تقرر أن يتواجد الثنائي ماركو مارين، وساريتش على نفس الطائرة، حيث يتواجد كلاهما في القارة الأوروبية منذ توقف النشاط الرياضي بالمملكة.

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ومن المُقرر أن تصل هذه الطائرة بالتنسيق مع الجهاز الفني والثنائي خلال الأيام المُقبلة، عقب الحصول على كافة الموافقات.

على الجانب الأخر، فأن عودة الثنائي البرازيلي، ليما وجوزيف دي سوزا والجزائري يوسف بلايلي إلى جدة ستكون الأسبوع المُقبل.

في سياق أخر، حدد الصربي ميلويفيتش مدرب فريق الأهلي لكرة القدم، برنامج اليوم الواحد وأداء التدريبات الميدانية في مدة لا تتجاوز 45 دقيقة، على أن تزيد تدريجيًا، تفاديًا لإرهاق اللاعبين واحتمالية تعرضهم للإصابة.

ويرى المدير الفني أن ذلك قد يؤثر سلبيًا على جاهزيتهم قبل انطلاق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فترة توقف استمرت ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.