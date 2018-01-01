الأهلي يقدم شكوى ضد رئيس الشباب بسبب تصريحاته

أهلي جدة يتخذ إجراء قانوني ضد رئيس الشباب بسبب تصريحاته المسيئة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قررت إدارة نادي أهلي جدة، برئاسة ماجد النفيعي، تقديم شكوى رسمية ضد خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، بسبب تصريحاته الأخيرة.

البلطان خرج بتصريحات عقب مباراة الشباب والأهلي، سخر فيها من الأهلي قائلًا "ماتغير الأهلي متوتر، رحت ورجعت ولازال الأهلي كما هو يتغير وجماهيره لم تتغير ومازال يغمى عليهم في المباريات".

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة النادي الأهلي، أكدت على أنها لن تقبل المساس بكيان الأهلي، والتهاون في حقوقه، والشكوى المقدمة مستندة على لوائح وقوانين.

⭕️عاجل: نادي #الوحدة يتعاقد مع النجم المصري أحمد حسام ميدو @midoahm للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد. ✏️ pic.twitter.com/m7VTOWcto6 — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 16, 2018

تصريحات البلطان أثارت غضب جماهير النادي الأهلي ضده، بسبب ما قاله عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين.

الشباب فاز على الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.