الأهلي يسعى لتسويق زوكانوفيتش بعد خروجه من حسابات جروس

الأهلي يسعى للاستعداد للنصف الثاني من الموسم

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن مصير البوسني أرفين زوكانوفيتش لاعب أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان زوكانوفيتش قد ابتعد عن حسابات السويسري كريستيان جروس المدير الفني لأهلي جدة خلال الفترة الأخيرة.

ويسعى جروس في تدعيم صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الإثنين، أن إدارة أهلي جدة السعودي بدأت في تسويق اللاعب خلال الفترة الحالية.

وكان زوكانوفيتش قد انضم لأهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من جنوى الإيطالي بعقد لمدة عامين مقبلين.

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ووضع جروس أكثر من خيار لتدعيم خط وسط الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على رأسها فرجاني ساسي وطارق حامد لاعبا الزمالك.