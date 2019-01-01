تقرير - رفض احتجاج ضمك ضد الأهلي

ضمك احتج على مشاركة الحارس باسم العطا الله احتياطيًا في اللقاء

قوبل احتجاج نادي ضمك ضد مشاركة باسم العطا الله؛ حارس الأهلي، خلال مواجهة الفريقين، بالرفض من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي.

الفريقان كانا قد تقابلا في 19 من الشهر الجاري، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وانتهت المباراة بفوز الراقي بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم ضمك عقب نهاية اللقاء احتجاجًا ضد مشاركة الحارس، بداعي أنه غير مقيد في كشوفات الـ30 لاعبًا للنادي الجداوي.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن الاحتجاج لن يُقبل من قبل لجنة الانضباط، باعتبار غير صحيحًا رغم ثقة مسؤولي ضمك بقبوله لموقفهم القانوني السليم في القضية.

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وأوضحت مصدر مطلع باتحاد الكرة للصحيفة أن ضمك اعتمد في احتجاجه على معلومة أن الحارس غير مقيد في قائمة الـ30 لاعبًا، لكن الحقيقة أن مسجل بالفعل وبشكل رسمي، لذلك سيتم قبول الاحتجاج شكلًا ورفضه موضوعًا.

العطا الله جلس احتياطيًا على مقاعد البدلاء أمام ضمك، وبحسب اللوائح فإنه لا يحق له حتى الجلوس احتياطيًا طالما لم يتم قيده في قائمة الـ30، وهي المرة الثانية له، حيث جلس من قبل خلال مواجهة الاتفاق.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب الصدارة، وإن كان للراقي مباراة مؤجلة، أما ضمك فيحل بالمركز الأخير بسبع نقاط فقط من 12 مباراة.