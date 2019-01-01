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الدوري المصري الممتاز

الأهلي يخوض مرانًا أخيرًا في مختار التتش قبل السفر إلى الإسكندرية

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يلتقي الأهلي أمام الزمالك بعد غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

يخوض النادي الأهلي المصري مرانه الأخير على ملعب التتش عصر اليوم الخميس؛ استعدادًا لمواجهة القمة أمام الزمالك.

ويلتقي الأهلي أمام الزمالك بعد غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع السابع عشر بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكره بالإسكندرية مساء اليوم عقب خوض المران الأخير على ملعب التتش، حيث يخوض الأهلي مرانه الرئيسي غدًا الجمعة في برج العرب؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك.

وفضّل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي الدخول في معسكر مبكر استعداداً للقمة؛ من أجل الوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات التركيز قبل المباراة.

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يُذكر أن نادي الزمالك يتحصل صدارة الدوري المصري برصيد 53 نقطة، بينما يحل الأهلي وصيفًا برصيد 51 نقطة.

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