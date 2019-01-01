الأهلي يخوض مرانًا أخيرًا في مختار التتش قبل السفر إلى الإسكندرية

يلتقي الأهلي أمام الزمالك بعد غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يخوض النادي الأهلي المصري مرانه الأخير على ملعب التتش عصر اليوم الخميس؛ استعدادًا لمواجهة القمة أمام الزمالك.

ويلتقي الأهلي أمام الزمالك بعد غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع السابع عشر بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكره بالإسكندرية مساء اليوم عقب خوض المران الأخير على ملعب التتش، حيث يخوض الأهلي مرانه الرئيسي غدًا الجمعة في برج العرب؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك.

💢 آخر مباراة جمعت الزمالك والأهلي تحت قيادة فنية أجنبية للفريقين كانت منذ 10 سنوات، وكان يقود الأهلي مانويل جوزيه بينما يقود الزمالك مواطن المدرب الحالي للفريق السويسري دى كاستال.



⭕️ وانتهت المباراة حينها بالتعادل السلبي، هل تتكرر نفس النتيجة في مباراة السبت؟ 🤔 pic.twitter.com/ZcP2RgM6Xa — جول مصر (@goaleg) March 28, 2019

وفضّل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي الدخول في معسكر مبكر استعداداً للقمة؛ من أجل الوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات التركيز قبل المباراة.

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يُذكر أن نادي الزمالك يتحصل صدارة الدوري المصري برصيد 53 نقطة، بينما يحل الأهلي وصيفًا برصيد 51 نقطة.