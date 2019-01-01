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الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمواجهة الزمالك

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جاهزية اللاعب لمواجهة الزمالك المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن النادي الأهلي المصري جاهزية اللاعب عمرو السولية لمباراة الزمالك المقبلة ضمن مباريات الجولة الـ17 المؤجلة من الدور الأول.

وأكد الجهاز الطبي بالنادي جاهزية اللاعب لمواجهة الزمالك المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وكان السولية قد تعرض للإصابة في معسكر المنتخب المصري الأول لكرة القدم، حيث أشتكى اللاعب من وجود رشح في الركبة.

ويدخل الأهلي معسكره بالإسكندرية مساء اليوم، عقب خوض المران الاخير على ملعب التتش، حيث يخوض الأهلي مرانه الرئيسي غدا الجمعة في برج العرب؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك.

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وكانت العديد من التقارير قد كشفت عن تخوف الجهاز الفني بقيادة لاسارتي من غياب اللاعب في ظل غياب أكثر من لاعب عن الأهلي في منطقة وسط ملعب الفريق خلال الفترة الحالية بسبب الإصابات أو تراكم البطاقات.

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