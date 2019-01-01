الكشف عن أسباب إقالة الأهلي للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش

تعرف على أسباب إقالة برانكو من تدريب الأهلي

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

اتخذت إدارة النادي الأهلي السعودي، قرارًا بإقالة المدرب الكرواتي، برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للفريق، بعد الخسارة من الوحدة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن قرار الإقالة جاء بعدما تم منح المدرب الكرواتي الفرصة الكافية، بعد الخروج من دوري أبطال آسيا، ولكنه لم يستغلها الاستغلال الأمثل.

وأكدت الصحيفة على أن برانكو كانت قراءته للمباريات خاطئة، وأيضًا التغييرات التي كان يجريها لم يكن لها أي تأثير.

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إدارة الأهلي قامت بإلغاء عقد برانكو، قبل مغادرته ملعب مباراة فريقه أمام الوحدة، استجابة لرغبة الجماهير غير المقتنعة بقدراته.

وترى إدارة الأهلي أن برانكو لم يقدم شيئًا مع الفريق، بعد التعادل مع العدالة، وقيام اللاعبين بإنقاذ الفريق من خسارة أمام الاتفاق، وأخيرًا الخسارة من الوحدة.