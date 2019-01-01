الأهلي يُخطط لخطف عمر هوساوي من النصر

اللاعب يُعد ضمن أهداف نادي الأهلي السعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يبدو أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ستشهد صراعًا كبيرًا على المدافع الدولي عمر هوساوي مدافع نادي النصر.

التقارير أشارت إلى أن اللاعب يُعد ضمن أهداف نادي الأهلي السعودي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

إدارة الراقي تستهدف تعزيز صفوف الفريق في منافسات الموسم المقبل، خصوصا خط الدفاع الذي كشفت مباريات الموسم الماضي حاجته للتدعيم بعدد من الأسماء المميزة.

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التقارير أشارت إلى أنه من المنتظر أن يحسم عضو شرف داعم مفاوضاته مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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مسيرو النادي الأهلي تعزيز خطوطهم الخلفية بالتعاقد أيضا مع مدافع أجنبي مميز خلال الفترة المقبلة بجانب الاستقطاعات المحلية وبدعم كبير ومباشر من قبل الأمير منصور بن مشعل عضو شرف النادي الأهلي البارز.