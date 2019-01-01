الأهلي: لا نصدر الأزمات وكل الدعم للزمالك والفرق المصرية

أزمة الزمالك والمقاولون لا دخل لمجلس الخطيب بها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد شريف فؤاد؛ المتحدث الرسمي للنادي الأهلي المصري، أن ناديه لم يتدخل في أزمة تأجيل مواجهة الزمالك والمقاولون العرب، مشددًا على دعم مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، لكافة الأندية المصرية.

الزمالك كان قد طالب بتأجيل مواجهته أمام ذئاب الجبل لمدة 24 ساعة من يوم 13 إلى 14 من مارس الجاري، وهو ما وافق عليه اتحاد الكرة، لكن الأبيض عاد وطالب بتأجيل اللقاء بعد مواجهة نصر حسين داي الجزائري، ليتقرر إقامة المباراة في 20 من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم القلعة الحمراء، خلال تصريحاته لقناة النادي: "الأهلي لا يصدر أي أزمات ولا يتدخل إلا فيما يخصه فقط، ونحن لسنا طرفًا في أزمة تأجيل مواجهة الزمالك والمقاولون، الأمر يخص اتحاد الكرة ونحن ليس لدينا أي تعليق، وكل ما أثير في الإعلام حول رفض مجلس الأهلي للتأجيل عارٍ تمامًا من الصحة".

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وأضاف: "موقف الأهلي يتمثل في الدعم لكل الأندية الشقيقة والخاصة الزمالك في مهمته القومية بالبطولة القومية، لأنه يلعب باسم مصر، وعندما نقول مصر فلا حديث عن أي تحزبات أو طوائف، موقف مجلس الأهلي واضح، ونحن ندعم الزمالك ونتمنى له التوفيق".

فؤاد تابع: "لن تجد تصريح واحد من مسؤول بالأهلي يتحدث عن مواجهة الأهلي والمقاولون، جميعها اجتهادات صحفية، ونؤكد على دعمنا للزمالك".

واختتم: "كل التقدير لفرق مصر المشاركة في البطولات المحلية وكذلك الأفريقية، لا نتكلم عن تمثيل مشرف فقط بل نتمنى لهم التوفيق وندعم ولن يتوانى الأهلي عن تقديم كل سبل المساندة لهذه الأندية التي تمثل الوطن".

يذكر أن الزمالك أحيى آماله في التأهل للدور المقبل ببطولة الكونفدرالية الأفريقية من جديد بعد الفوز أمام جور ماهيا الكيني في الجولة الماضية، ليتصدر مجموعته برصيد ثماني نقاط، ويحتاج للفوز في اللقاء المقبل أمام نصر حسين داي حتى يتأهل رسميًا دون النظر لنتائج منافسيه.