عمار حمدي: مستقبلي؟ الأهلي أبلغني بقراره، وتلك هي رغبتي

لاعب الأهلي المعار يتحدث عن مستقبله وإمكانية عودته للفريق الموسم القادم

أكد عمار حمدي لاعب النادي الأهلي المعار حاليًا إلى طلائع الجيش أن مسؤولي ناديه تحدثوا معه بالفعل حول مستقبله وإمكانية عودته لصفوف الفريق الموسم القادم.

الأهلي كان قد ضم حمدي من نادي النصر مقابل 10 ملايين جنيه مصري تقريبًا صيف 2018، وقد أعاره خلال سوق الانتقالات الشتوي "يناير 2019" إلى الاتحاد السكندري ليتألق اللاعب هناك ويخطف إعجاب الجميع مما سمح له بالعودة لصفوف الفريق الأحمر، لكنه لم يستمر سوى 6 أشهر قبل أن يُعار مجددًا وتلك المرة إلى طلائع الجيش.

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اللاعب صاحب الـ21 عامًا أكد خلال تصريحاته لقناة النهار المصرية أن مسؤولي الأهلي تحدثوا معه وأبلغوه بقرار عودته لصفوف الفريق الموسم القادم، مشيرًا إلى أن تلك هي رغبته الأولى لكن بشرط وجود فرصة جيدة للعب بانتظام.

إذ قال "تواصلت مع مسؤولي النادي الأهلي وقد أبلغوني بعودتي للفريق الموسم القادم، العودة لارتداء القميص الأحمر هي رغبتي الأولى والأخيرة، لكني أرحب بالرحيل معارًا لأي فريق يضمن لي فرصة اللعب بانتظام في حال موافقة الأهلي".

أضاف "تلقيت عرضين من ناديي بيراميدز والاتحاد، لكني لا أريد الخوض في التفاصيل إلا بعد العودة للأهلي والحديث مع المسؤولين هناك".

وأتم حمدي تصريحاته بالإشارة إلى نصيحة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي له بالرحيل عن الأهلي معارًا لضمان التواجد على أرض الملعب بصورة أكبر وبالتالي حجز مقعد له في قائمة مصر في أولمبياد طوكيو 2021.