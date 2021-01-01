رسميًا .. رحيل فلادان ميلويفيتش وعنبر مدربًا للأهلي

يوسف عنبر مديرًا فنيًا للراقي حتى نهاية الموسم

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا اليوم الأربعاء، فسخ عقد الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للفريق، بالتراضي بين الطرفين.

إدارة الراقي برئاسة عبد الإله مؤمنة، وجهت الشكر لفلادان، بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وضياع المنافسة على لقب الدوري المحلي.

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وتقرر تعيين المدرب الوطني يوسف عنبر بدلًا منه، لتولي المسؤولية الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

المدرب الصربي كان قد تولى المسؤولية الفنية للراقي في فبراير 2020، وخلال هذه الفترة قاده في 41 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ستة لقاءات، وخسر 18 آخرين.

وقاد فلادان الأهلي للوصول لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، قبل أن يودع بالهزيمة أمام النصر بثنائية نظيفة.

وبالعام الماضي أيضًا وصل به لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لكنه ودع من دور نصف النهائي، بالهزيمة أمام النصر بثنائية مقابل هدف وحيد.

أما في الموسم الجاري، فكان وداعه للكأس مبكرًا من دور الـ16 بالهزيمة أمام العين بثنائية نظيفة.

وفي الدوري المحلي، يحتل الراقي حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، حصدها من الفوز في عشر مباريات، والتعادل في خمس، وخسارة تسعة لقاءات أخرى.