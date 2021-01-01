كم سيغيب؟ السومة يعود للسعودية بعد إصابته مع منتخب سوريا

مهاجم الراقي أصيب خلال مران نسور قاسيون

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعرض عمر السومة؛ مهاجم أهلي جدة السعودي، للإصابة خلال تدريبات نسور قاسيون، أمس الإثنين.

مهاجم الراقي انضم لمعسكر منتخب بلاده، استعدادًا لمواجهتي البحرين وإيران، في إطار ودي، يومي 25 و30 من مارس الجاري.

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وأوضح الجهاز الطبي لسوريا أن الفحوصات أثبتت حاجة السومة لراحة لمدة ثلاثة أيام، على أن يدخل بعدها فترة نقاهة، دون الكشف عن تفاصيل الإصابة.

وأكد طبيب الفريق أنه لن يكون متاحًا للمشاركة في مواجهتي البحرين وإيران، على أن يتابع المباراة الأولى، ويطير بعدها إلى السعودية، لمتابعة العلاج بالنادي الجداوي.

يذكر أن المهاجم السوري خاض 21 مباراة مع الأهلي في الموسم الجاري بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها عشرة أهداف، وصنع اثنين آخرين.

ويحتل الراقي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، حصدها من الفوز في عشر مباريات، وتعادل في خمس، وخسر تسعة لقاءات أخرى.