أخبار الأهلي اليوم | مواجهة الدحيل بالزي البديل .. والبدري يتحدث عن خبرات الأحمر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 3 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 3 فبراير 2021.

موسيماني: فيفا لا يعترف بنجاحاتنا وعلى أوروبا أن تغير نظرتها لنا

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي المصري، عن كونه أول مدرب أسمر اللون يقود تدريب الشياطين الحمر، مؤكدًا أن ما حققه مع صن داونز الجنوب إفريقي، هو ما دفع محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء، للتعاقد معه.

الجنوب إفريقي قاد الشياطين الحمر في أكتوبر من العام الماضي، ليحصد معهم لقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري الممتاز وكأس مصر. " اقرأ التفاصيل "

كهربا: بايرن ميونخ مثل الأهلي وجئنا لحصد لقب المونديال

لا يتوقف طموح محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الأهلي المصري، عند حد المشاركة المشرفة في كأس العالم للأندية قطر 2020، إنما يحلم بالعودة إلى القاهرة حاملًا لقب المونديال، كأول نادٍ عربي يحقق هذا الإنجاز.

المارد الأحمر يختتم استعداداته اليوم الأربعاء، لمواجهة الدحيل القطري، بالغد، في المباراة الافتتاحية، على أن يلتقي الفائز في نصف النهائي ببايرن ميونخ الألماني. " اقرأ التفاصيل "

حسام البدري: أتمنى وصول الأهلي لأبعد مدى بالمونديال

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، على أن هناك بعض العوامل التي ستساعد النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يمتلك دوافع قوية تتماشى مع البطولة والتي تعتبر من أقوى البطولات على مستوى العالم.

البدري قال خلال تصريحات صحفية: "الأهلي يمتلك الخبرات الكبيرة، وأتمنى أن يصل إلى أبعد مدى ببطولة كأس العالم للأندية، ومباراة الدحيل هي التعبير الحقيقي عن حجم واسم الأهلي إفريقيا وعربيًا".

الأهلي يواجه الدحيل بالزي البديل

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي أمام الدحيل القطري، بربع نهائي كأس العالم للأندية، عن مشاركة المارد الأحمر في المباراة بالزي البديل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأهلي سيلعب بالقميص الرمادي والشورت الأسود والجوارب السوداء، والحارس سيرتدي الطقم الأصفر كاملًا، وفي حين يرتدي الدحيل الطقم الأساسي الأحمر الكامل، والحارس سيرتدي الزي البنفسجي.